Почему не следует пользоваться пиратскими ресурсами? В первую очередь, это поддержка основанного на воровстве бизнеса. Однако это не единственная причина — использование пиратских ресурсов таит в себе существенные риски для безопасности каждого пользователя.

Заражение устройства вирусами.

На сайтах, посещаемых для просмотра или загрузки пиратского контента, как правило, появляется много всплывающих окон и потенциальных вирусов, которые могут нанести вред вашим устройствам. И даже беспроблемное использование одного сайта на протяжении какого-то времени отнюдь не гарантирует, что он не преподнесет неприятный "сюрпризов" будущем.

Вопреки распространенному мнению, вирус можно подхватить не только при скачивании файла, но и при клике на всплывающее объявление и даже через посещение нелегальной платформы. А на антивирусное ПО с полной уверенностью полагаться не стоит, если оно не имеет опции "защита от кибератак" (которая обычно есть только в премиум-версиях).

Согласно опросу, проведенному по заказу Digital Citizens Alliance 2021 года (организация в США, занимающаяся проблемой безопасности в интернете) Исследование твердит, что американцы, которые использовали пиратские устройства или приложения, в три раза чаще сообщали о проблеме, связанной с вредоносным ПО, по сравнению с теми, кто не "поддался искушению". Аналогичный вывод прозвучал и в исследовании университета Карнеги-Меллона в 2018.

Потеря персональных данных

Само по себе заражение устройства вирусами — еще полбеды, а вот кибератака, которая может за этим последовать, это уже "болезненные" последствия. Таким образом хакеры могут получить доступ к платежным картам, привязанным к Google Pay, украсть пароли или блокировать доступ к каким-то файлам, вымогая выкуп (получение которого, конечно, не гарантирует, что данные будут восстановлены), а также использовать методы фишинга.

В других случаях хакеры используют взломанное устройство пользователя в качестве бот-сетей, используемых в DDoS-атаках и других незаконных действиях в киберпространстве. Способов множество, но итог один — финансовый и моральный ущерб человеку, который просто хотел посмотреть видео или послушать музыку на безобидном, казалось бы, ресурсе.

Ущерб творчеству любимых артистов.

Цифровое пиратство наносит большой финансовый ущерб творческой индустрии. Например, в исследовании, опубликованном TechCrunch, было подсчитано, что Netflix может терять 192 миллиона долларов ежемесячного дохода от пиратства.

Потери крупного правообладателя могут не трогать "за живое", потому что кажется, что для него они незначительны (хотя это не так). Но вот другая аналогия — представьте, что вы начинающий автор песен и музыкант. Потратили целый год на написание своего первого альбома, он наконец-то выпущен и выходит на рынок. Вы начинаете зарабатывать скромные деньги. Однако вскоре обнаруживаете, что ваш альбом был бесплатно скопирован и распространен в интернете. Теперь вы начинаете терять деньги и не можете позволить себе стоящее промо и написание второго альбома из-за финансовых потерь, в итоге прекращая деятельность.

Также важно не прийти к ошибочному мнению, что отсутствие личного вклада в фильм, альбом или другой вид контента не решит судьбы автора. Ведь что если так подумают многие? Подобных примеров хватает и в других сферах. Например, человек решает, что его вклад в сортировку мусора и разумное потребление — мизерный и отказывается от этого совсем. Как результат, сфера развивается крайне медленно.

Информационная безопасность.

Как сообщает Киберполиция, около половины пиратских ресурсов, популярных в Украине, — российские. Кроме этого, большинство национальных являются русскоязычными, а некоторые провайдеры, незаконно транслирующие каналы, включают в пакет российские в том числе.

Это еще одна существенная угроза нелегальных ресурсов. В то время как в Украине активно развивается и популяризируется качественный национальный контент, который заслуживает интереса и поддержки, использовать ресурсы страны-агрессора означает пренебрежение информационной безопасностью, не говоря уже об этической стороне вопроса.

Итак, мы назвали четыре главные угрозы пиратства, но есть еще и дополнительные неприятности, с которыми вы не столкнетесь при использовании легальных ресурсов. А именно, худшее качество видео и озвучки, огромное количество рекламы, а иногда и не оригинальные версии фильмов или игр, которые авторы специально выкладывают в сеть, чтобы "проучить" пользователей.

Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской Инициативы "Чистое небо", отмечает: "Все больше игроков медиа и рекламного рынка понимают, что пиратство вредит всем. Телеканалы, провайдеры, ОТТ-платформы, рекламные агентства и другие участники присоединяются к "Чистому небу", чтобы вместе противостоять кражам контента. Появляется все больше проектов и законодательных инициатив, направленных на защиту интеллектуальной собственности, например, недавно Украина добавила первые пиратские ресурсы в международный "черный список" WIPO Alert.

А вот пользователи хоть и показывают положительный тренд в увеличении потребления легального контента, но изменения происходят очень медленно. А это на самом деле серьезная угроза для них. Поэтому не стоит гнаться за бесплатным контентом, ведь бизнеса с бесплатными услугами не существует — и, если вы не платите за контент, на вас все равно зарабатывают".

Александр Папуця, управляющий партнёр Адвокатского объединения Smartsolutions, говорит о еще одном предостережении: "В последнее время в связи с широким проникновением онлайновых медиасервисов, приобрело популярность распространение оплаченных доступов абонента другим лицам за сравнительно небольшую оплату (шеринг аккаунта). Однако, не стоит забывать, что несмотря на легальную возможность получения дополнительных доступов к аккаунту подписчика, к примеру, членов его семьи или возможности активировать его на разных устройствах, всё же предоставление возможности использовать подписку третьими лицам в корыстных целях не допускается и может повлечь последствия не только для таких распространителей, но и для самого подписчика на такой сервис".

Смотрите и слушайте легально!

По ссылке можно ознакомиться с перечнем легальных платформ, которые рекомендует антипиратская Инициатива "Чистое небо".

Автор: Григорий Бондарь