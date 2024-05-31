По словам руководителя отдела науки и популярной культуры аукционного дома Кассандры Хаттон, это "одна из лучших окаменелостей такого рода, когда-либо обнаруженных".

В свой 45-й день рождения в мае 2022 года Джейсон Купер прогуливался возле своего дома в Колорадо, когда наткнулся на часть кости стегозавра, торчащую из каменной стены. Он начал его раскапывать, очищать и собирать скелет и назвал его Апекс.

Как профессиональный коммерческий охотник за ископаемыми, Купер знал, что Апекс - впечатляющая находка. Окаменелость имеет высоту около 11 футов, длину более 20 футов и цельна примерно на 70%, сообщил он BBC News.

Но он, возможно, был бы удивлен, узнав, что Sotheby's полагает, что на аукционе за него можно продать до 6 миллионов долларов.

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Апекс "практически цел" и хорошо сохранился: на стальном каркасе закреплены 274 возможных костных элемента, говорится в заявлении Sotheby's для прессы.

По словам руководителя отдела науки и популярной культуры аукционного дома Кассандры Хаттон, это "одна из лучших окаменелостей такого рода, когда-либо обнаруженных".

Apex будет продан на аукционе в июле во время ежегодной распродажи Sotheby’s "Неделя компьютерных фанатов". Его стоимость оценивается в 4-6 миллионов долларов, а аукционный дом назвал его одним из "самых ценных окаменелостей динозавров, когда-либо выставленных на продажу".

Стегозавр был обнаружен в формации Моррисон в Колорадо, участке осадочных пород, относящемся к юрскому периоду. По данным Службы национальных парков, этот район является богатым источником окаменелостей динозавров.

BBC News сообщила, что Купер и его семья живут на участке площадью чуть менее 100 акров.

По данным BBC, Купер записал данные о том, где была найдена окаменелость, закрыл кости, а затем начал очищать и собирать скелет, используя пневматическое долото, микроскопы и пескоструйную очистку.

В Sotheby's заявили, что на окаменелости не было обнаружено никаких признаков боевых действий или травм, связанных с хищничеством, но были обнаружены признаки артрита, что позволяет предположить, что динозавр дожил до преклонного возраста.

Хотя скелет будет выставлен в галереях Sotheby's в Нью-Йорке, а затем продан на аукционе, некоторые палеонтологи утверждают, что его не следует продавать в частном порядке.

Стив Брусатте, профессор палеонтологии Эдинбургского университета, рассказал CNN, что Apex принадлежит музею.

"Очень жаль, когда такое ископаемое, которое могло бы обучить и пробудить любопытство стольких людей, просто исчезает в особняке олигарха", - сказал он новостному изданию.

Новости археологии

В Австралии исследование окаменелостей обнаружило "превосходно сохранившиеся" растения, которые жили миллионы лет назад.

Материал, в котором встречаются окаменелости, называется силкритом. В ходе ииследования группа ученых хотела лучше понять места ископаемых растений из силкрита в Австралии. В частности, их целью было пролить свет на то, как растения сохранились в этих местах, рассказал Newsweek автор исследования Эндрю Розефельдс.

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