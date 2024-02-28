Исследователи установили, что для такой отличной сохранности, растения должны были быстро быть погребены под вулканическим материалом.

В Австралии исследование окаменелостей обнаружило "превосходно сохранившиеся" растения, которые жили миллионы лет назад.

Материал, в котором встречаются окаменелости, называется силкритом. В ходе ииследования группа ученых хотела лучше понять места ископаемых растений из силкрита в Австралии. В частности, их целью было пролить свет на то, как растения сохранились в этих местах, рассказал Newsweek автор исследования Эндрю Розефельдс.

Авторы исследования сделали вывод, что такие места обычно встречаются в восточной Австралии и всегда связаны с вулканическими материалами. Хотя сейчас Австралия геологически стабильна, так было не всегда. Примерно 40–20 млн лет назад в восточных частях этой страны была значительная вулканическая активность.

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Ископаемые растения часто бывают в сплюснутом и сжатом состоянии или сохранились в виде отпечатков. Но растения из силкритовых мест, которые в основном датируются примерно 30-20 млн лет назад, сохранились в трехмерном виде и почти не сжаты.

Исследователи установили, что для такой отличной сохранности, растения должны были быстро быть погребены под вулканическим материалом.

То, что растения были быстро погребены под вулканическим материалом, указывает на то, что в то время они активно росли на своем первоначальном месте. Этот сценарий предоставляет исследователям возможность пролить свет на природу доисторических растительных сообществ.

"В других районах, где могут накапливаться окаменелости растений, например, в дельтах рек, мы никогда не можем быть уверены, насколько далеко были занесены эти растения и принадлежали ли они к разным типам растительности", - объяснил Розефельдс .

Отличная сохранность окаменелостей из силкрита позволяет специалистам сравнивать их с современными растениями, идентифицировать и понять их эволюционные связи.

"Настолько хорошо сохранившиеся, окаменелости растений из силкрита дают совершенно новое понимание истории некоторых групп австралийских растений и типов растительности", - заключил ученый.

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