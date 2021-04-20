В Китае нашли самый маленький след стегозавра, длина которого составляет 5,7 сантиметра. Сам детеныш был размером с кошку, он жил более 100 миллионов лет назад.
Читайте такжеВ Иерусалиме нашли древнюю монету времен Иисуса (фото)Об этом сообщается на сайте Квинслендского университета.
След обнаружила международная команда палеонтологов из Китая, США, Германии и Австралии.
На земле сохранились следы трех коротких, широких и круглых отпечатков пальцев. Длина следа детеныша сильно отличается от размера отпечатков взрослых стегозавров: размеры их следов, оставленных на этой территории, достигают 30 сантиметров.
«Раньше мы находили укороченные следы только у тех динозавров, которые ходили на двух ногах», - отметил доктор Энтони Ромилио, один из участников экспедиции.
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