За все время Илон Маск и его SpaceX вывели на орбиту более 3,3 тысячи "Старлинков".

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, сегодня вывела на орбиту еще более полусотни спутников Starlink. Уточняется, что очередной запуск оказался 61-м по счету выводом на орбиту "Старлинков".

Таким образом, теперь, по заявлению компании, связь Starlink "доступна на всех семи континентах", хотя на деле их шесть. Седьмым континентом иногда называют Луну, но туда интернет пока не провели.

Результаты тестирования пока не приводятся, однако на сегодня на низкой околоземной орбите работает более 3,3 тысячи интернет-спутников. И созвездие вырастет до еще более огромных размеров, если все пойдет по плану: у SpaceX есть разрешение на запуск 12 000 космических кораблей Starlink, но там добиваются от Федеральной комиссии по связи США разрешения нарастить группировку до 30 тысяч.

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А уж в следующем году ожидается запуск спутников Starlink второго поколения, которые будут крупнее и мощнее нынешних моделей. К ним также смогут подключаться обычные смартфоны в местах, где нет сотовой сети, и электрокары Tesla. Скорость обещают в районе 2-4 Мбит/с, чего хватит на передачу текстовых сообщений и небольших файлов.

Илон Маск снизил цены на интернет от Starlink для Украины

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Так, для украинских пользователей скидка составила около 40%, стоимость подписки снизили со $100 до $60. Скидка автоматически применяется ко всем счетам, созданным после 24 августа 2022 года.

Сейчас в Украине работает около 18 тысяч станций Starlink. Они помогают украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в сложных условиях.

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