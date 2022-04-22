Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Компания Илона Маска SpaceX запустила новую партию спутников Starlink. В этот раз на орбиту вывели 53 новых аппарата.

Об этом сообщает Space.

Спутники в космос доставила ракеты Falcon 9. Для первой ступени этот полет стал 12. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, а через девять минут совершила мягкую посаду на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планируют миссию Crew-4. На Международную космическую станцию ​​отправят троих астронавтов NASA и одного астронавта Европейского космического агентства.

Запуск Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем запланирован не раньше 26 апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, компания Илона Маска SpaceX потеряла связь с 40 спутниками Starlink. Они не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты из-за повышенного атмосферного сопротивления на низких высотах.

Специалисты решили перевести спутники в безопасный режим, в котором они перемещались бы на орбите "боком". Благодаря таким манипуляциям удалось бы снизить сопротивление, но аппараты все равно вышли из строя.

Вас также могут заинтересовать новости: