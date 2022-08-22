Сейчас в Украине работает около 18 тысяч "старлинков".

Украина получила еще пять тысяч станций спутникового интернета Starlink от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Как сообщили в Минцифры, новую партию терминалов профинансировала Польша.

Большое спасибо государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешински за такой важный шаг – говорится в сообщении.

Сейчас в Украине работает около 18 тысяч таких терминалов. Они помогают украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в сложных условиях.

Напомним, 26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Тот согласился предоставить оборудование на следующий день. А первая партия абонентских ящиков прибыла уже 28 февраля.

В РФ за этого даже стали угрожать Маску. В частности, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил предпринимателя, что ему "придется отвечать по-взрослому" за передачу Украине станций Starlink. Маск, отвечая на угрозы, иронически написал: "Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать".

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