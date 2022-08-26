Скорость обещают в районе 2-4 Мбит/с.

Глава SpaceX Илон Маск анонсировал запуск спутников Starlink второго поколения в 2023 году. К ним смогут подключаться обычные смартфоны в местах, где нет сотовой сети, и электрокары Tesla.

Проект реализуется совместно с мобильным оператором T-Mobile, однако не исключается возможность прямого подключения для абонентов других операторов, сообщает The Verge.

Скорость обещают в районе 2-4 Мбит/с. По словам Маска, на первом этапе услуга будет предоставлять доступ к SMS, MMS и некоторым приложениям для общения в мессенджерах и аудиозвонков. В будущем появится полноценное подключение к интернету и голосовая связь.

Відео дня:

Наше видение заключается в том, что если у вас есть четкий вид на небо, то вы подключены – сказал исполнительный директор T-Mobile US Майк Зиверт.

Илон Маск снизил цены на интернет от Starlink для Украины

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Так, для украинских пользователей скидка составила около 40%, стоимость подписки снизили со $100 до $60. Скидка автоматически применяется ко всем счетам, созданным после 24 августа 2022 года.

Сейчас в Украине работает около 18 тысяч "старлинков". Они помогают украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в сложных условиях.

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