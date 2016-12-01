Владельцы закрывшегося Ex.ua намерены создать новый файлообменник

Об этом сообщил сервис на своем сайте.

«Рассматривается возможность запуска закрытого файлового хранилища. … Это будет отдельная платформа со множеством дополнительных функций и улучшенными возможностями производительности», - сообщается на сайте Ex.ua.

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О новом проекте и его названии сервис объявит 21 декабря 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря украинский сервис обмена информацией Ex.ua выставил на продажу свой домен за 1 млн долл., вырученные средства будут потрачены на детские операции.

Также файлообменник заявил о продлении доступа к пользовательским хранимым файлам и к почте на домене Ex.ua до 31 декабря 2016 года.

17 ноября текущего года украинский сервис обмена информацией Ex.ua объявил о прекращении деятельности в Украине с 1 декабря из-за угроз, шантажа и DDOS-атак.

В 2012 году после обращения Торгового представительства США милиция закрыла один из крупнейших украинских порталов обмена файлами Eх.ua.

После закрытия Eх.ua пользователи интернета в знак протеста массово атаковали сайты МВД, президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и пр.

2 февраля 2013 года милиция отозвала требование о блокировании портала Eх.ua, а 3 февраля ресурс частично возобновил работу.

Также в середине ноября 2016 года популярный торрент-трекер Torrents.Net.UA объявил о прекращении работы в Украине на неопределенное время.