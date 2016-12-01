Владельцы закрывшегося Ex.ua намерены создать новый файлообменник
Владельцы закрывшегося крупнейшего украинского сервиса обмена информацией Ex.ua намерены создать новое файловое хранилище.
Об этом сообщил сервис на своем сайте.
«Рассматривается возможность запуска закрытого файлового хранилища. … Это будет отдельная платформа со множеством дополнительных функций и улучшенными возможностями производительности», - сообщается на сайте Ex.ua.
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О новом проекте и его названии сервис объявит 21 декабря 2016 года.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря украинский сервис обмена информацией Ex.ua выставил на продажу свой домен за 1 млн долл., вырученные средства будут потрачены на детские операции.
Также файлообменник заявил о продлении доступа к пользовательским хранимым файлам и к почте на домене Ex.ua до 31 декабря 2016 года.
17 ноября текущего года украинский сервис обмена информацией Ex.ua объявил о прекращении деятельности в Украине с 1 декабря из-за угроз, шантажа и DDOS-атак.
В 2012 году после обращения Торгового представительства США милиция закрыла один из крупнейших украинских порталов обмена файлами Eх.ua.
После закрытия Eх.ua пользователи интернета в знак протеста массово атаковали сайты МВД, президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и пр.
2 февраля 2013 года милиция отозвала требование о блокировании портала Eх.ua, а 3 февраля ресурс частично возобновил работу.
Также в середине ноября 2016 года популярный торрент-трекер Torrents.Net.UA объявил о прекращении работы в Украине на неопределенное время.