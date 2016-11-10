Во "ВКонтакте" появились денежные переводы для Украины

Об этом в компании рассказали «Газете.Ru».

По словам директора по электронной коммерции «ВКонтакте» Юрия Иванова, портал является самой популярной соцсетью в Украине. Каждый месяц «ВКонтакте» посещают 15,8 млн украинских пользователей.

Читайте такжеПечерский суд разрешил Президенту использовать офшоры – нардеп

Иванов отметил, что на фоне новостей об ограничении работы некоторых систем денежных переводов новый сервис будет востребован.

Перевод осуществляется в российских рублях. При этом деньги будут конвертироваться по курсу банка, выпустившего карту получателя.

Средства можно получить на карты Mastercard и Maestro, при этом номер кредитки получателя знать не нужно.