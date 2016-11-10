Во "ВКонтакте" появились денежные переводы для Украины
15:19, 10 ноября 2016Наука и IT
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С 10 ноября в социальной сеть «ВКонтакте» появились денежные переводы для украинских пользователей.
«ВКонтакте» запустил функции перевода платежей в Украину / dic.academic.ru
Об этом в компании рассказали «Газете.Ru».
По словам директора по электронной коммерции «ВКонтакте» Юрия Иванова, портал является самой популярной соцсетью в Украине. Каждый месяц «ВКонтакте» посещают 15,8 млн украинских пользователей.
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Иванов отметил, что на фоне новостей об ограничении работы некоторых систем денежных переводов новый сервис будет востребован.
Перевод осуществляется в российских рублях. При этом деньги будут конвертироваться по курсу банка, выпустившего карту получателя.
Средства можно получить на карты Mastercard и Maestro, при этом номер кредитки получателя знать не нужно.
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