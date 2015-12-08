Ученые разработали видеокамеру, способную "заглядывать" за угол (видео)

Ученые не первый раз настраивают камеры на то, чтобы «заглядывать за угол».

Однако ныне существующие методы требуют немало времени для обнаружения цели — из-за чего охота за движущимися объектами и отслеживание их перемещения в реальном времени остается нерешенной задачей, сообщает Lenta.ru по информации журнала Nature Photonics.

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Новая система, спроектированная Женевьевой Гарепи (Genevieve Gariepy),Даньеле Фаччо (Daniele Faccio) и их коллегами из Университета Хериота-Уатта, состоит из двух элементов: лазера и камеры на однофотонных лавинных диодов, которая отличается высокой чувствительностью и быстрым срабатыванием. Инженеры выстрелили поток коротких лазерных импульсов в сторону пола, прямо перед углом. Пол рассеял эти импульсы, которые в итоге «ударили» по скрытому за углом объекту — кукле из пеноматериала, высотой в 30 сантиметров.

Импульсы отразились от объекта, и попали в поле обзора камеры. По времени пролета световых импульсов и рассеянию света система создает себе представление о местоположении скрытого объекта. Аппарат позволяет отслеживать перемещение последнего с интервалом всего в три секунды, на расстоянии до метра. В дальнейшем инженеры планируют научить систему реконструировать трехмерную форму скрытых объектов.

Пригодится новый аппарат в системах видеонаблюдения и для предупреждения столкновений транспортных средств.

В январе 2015 года тот же коллектив авторов создал другую сверхчувствительную камеру и снял на видео, как лазерный пучок отражается от зеркал.