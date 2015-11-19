Астрономы из США и Австралии впервые получили снимки формирующейся экзопланеты (видео)

Формирующаяся экзопланета вращается вокруг звезды LkCa 15, находящейся на расстоянии 450 световых лет от Земли. Планета окружена газопылевым диском. От него, как показывают наблюдения, экзопланета захватывает материю для своего формирования, передает Lenta.ru.

Ранее ученые при наблюдении почти 1,9 тысячи таких небесных тел не обнаруживали какие-либо изменения в их строении. В проведении высокоточных наблюдений с земных обсерваторий ученым мешают атмосферные явления.

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Снизить их влияние и отследить эволюцию экзопланеты астрономам удалось, используя LBT (Large Binocular Telescope, Большой бинокулярный телескоп), расположенный в Аризоне, а подтвердить наблюдения — при помощи адаптивной оптической системы Magellan Telescope (Магелланов телескоп) в Чили.

Экзопланета LKCA 15 b открыта в 2011 году. Она расположена на расстоянии около 16 астрономических единиц от светила, вокруг которого вращается с периодом около 27 лет. Экзопланета примерно в шесть раз тяжелее Юпитера.