Хакеры тестируют кибер-оружие в Украине перед тем, как применить его против всего мира - эксперт по кибербезопасности

Эксперт объяснил, почему в Украине растет количество глобальных кибератак.

Хакеры могут использовать Украину как полигон, тестируя на нашей стране свой арсенал кибер-оружия перед тем, как применить его против других стран и всего мира.

Об этом в интервью УНИАН заявил Роберт Липовски, старший исследователь угроз Лаборатории ESET.

"Основная гипотеза – что Украина используется как тестовая площадка группами хакеров. На вашей стране они тестируют свой арсенал кибер-оружия перед тем, как применить его против других стран, всего мира. Однако, конечно, мотивация злоумышленников может быть связана и с геополитической ситуацией, в которой оказалась страна. Но очень сложно заглянуть в разум злодеев и понять их истинные мотивы", - отметил Липовски, отвечая на вопрос о причинах роста количества проблем с кибербезопасностью в Украине.

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В то же время, эксперт не согласен, что главной причиной хакерских атак является плохо налаженная безопасность и недостаточная киберграмотность пользователей.

"Безопасность в любой стране или компании могла бы быть лучше, везде есть, что улучшать. Сложно сравнивать уровень цифровой информационной безопасности Украины с другими странами. Нужно продолжать искать ответ на вопрос: «почему Украина – цель?». Но виновны в этом хакеры, это они выбирают жертву. А не украинские пользователи, правительство или компании", - отметил он.