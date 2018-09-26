Google, Facebook и Twitter договорились бороться с фейковыми новостями в ЕС

В рамках данного соглашения компании сказали, что будут поддерживать усилия, направленные на разработку показателей надежности в сотрудничестве с информационными организациями.

Google, Facebook, Twitter и другие технические и рекламные компании утвердили соглашение, согласно которому обязались воплощать новые меры и инвестировать в новые технологии для борьбы с распространением фейковых новостей в сети в Европе.

Как сообщает УП со ссылкой на Bloomberg, специальный альянс, в состав которого входят компании Mozilla Corp. и рекламные бизнес-организации, намерен представить свой кодекс поведения в среду Европейской Комиссии.

Агентство напоминает, что в апреле в ЕС призвали веб-платформы и соцсети представить план относительно того, как сократить распространение фейковых новостей в Интернете или регулировать его, если им не удастся уменьшить уровень дезинформации.

Предложение поступило им на фоне давления США и ЕС на поддерживаемые Кремлем компании, которые через соцсети распространяли дезинформацию для влияния на американские президентские выборы 2016 года и голосование по Brexit в Великобритании.

Европейские чиновники надеются предотвратить или минимизировать повторение проблемы накануне выборов в ЕС следующей весной.

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Компании, которые попали под критику консерваторов США по предмет предвзятости, заявляют, что они пытаются решить проблему так, чтобы не ограничивать свободу слова.

Согласно новому плану, они будут инвестировать в продукты, технологии и программы, которые помогают людям в Европе принимать обоснованные решения, когда они сталкиваются с новостями в Интернете, которые могут быть ложными, и определить приоритет аутентичной информации в рейтингах поиска или информационных каналах.

В рамках этого соглашения компании сказали, что будут поддерживать усилия, направленные на разработку показателей надежности в сотрудничестве с информационными организациями.

Группа также взяла на себя обязательства относительно политики, направленной на предотвращение рекламы с распространением дезинформации, например, путем ограничения рекламных услуг для партий, которые постоянно искажают информацию в Интернете.

Кроме этого, компании согласились, при определенных обстоятельствах, помогать рекламодателям отслеживать размещение объявлений.

Ранее УНИАН сообщал, что компании Facebook, Twitter, Google и Microsoft объявили о запуске совместного проекта Data Transfer Project. Целью проекта является контроль над данными пользователей, размещенных на сервисах.