Фейковые новости распространяются в Twitter гораздо быстрее настоящих – исследование

Особенно это касается новостей политики, в меньшей степени - новостей о терактах, стихийных бедствиях и финансах.

Фейковые новости распространяются в соцсети Twitter гораздо быстрее и шире, чем настоящие.

Читайте такжеРаскрыты внутренние правила Facebook в отношении секса, терроризма и насилия - The GuardianКак сообщает Reuters, к такому выводу пришли ученые Массачусетского технологического института. Специалисты проанализировали около 126 тысяч сообщений, оставленных в Twitter с 2006 по 2017 год, и обнаружили, что недостоверная информация ретвитится пользователями на 70% чаще, чем настоящие новости.

Исследование, опубликованное журналом Science, как отмечается, стало одной из самых серьезных попыток анализа динамики распространения фейковых новостей в соцсетях.

Информацию, которую анализировали ученые, проверяли шесть независимых фактчекингових организаций, в частности - Snopes и Politifact.

Согласно выводам ученых, фейковые новости распространяются гораздо быстрее во всех категориях. Особенно это касается новостей о политике, в меньшей степени - новостей о терроризме, стихийных бедствиях, науке, финансах и «городских легендах».

При этом, такую динамику обеспечивают, в основном, настоящие пользователи, а не автоматизированные «боты».

Ранее Папа Римский Франциск назвал фейковые новости "серьезным грехом". Понтифик раскритиковал журналистов, которые драматизируют старые скандалы и делают новости из сенсаций.