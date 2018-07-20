Facebook, Twitter, Google и Microsoft запустили совместный проект для контроля данных пользователей

Data Transfer Project упрощает передачу данных с сервисов друг другу, а пользователи могут контролировать этот процесс.

Компании Facebook, Twitter, Google и Microsoft объявили о запуске совместного проекта Data Transfer Project. Целью проекта является контроль над данными пользователей, размещенных на сервисах.

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Согласно информации на сайте проекта, Data Transfer Project был образован в 2017 году для того, чтобы сервисам было проще передавать данные друг другу, а пользователи могли контролировать этот процесс. На данный момент среди организаторов проекта на сайте указаны компании Facebook, Google, Microsoft и Twitter.

Под перемещением подразумевается возможность потребовать от провайдера удаления своих данных из одного сервиса и их защищенная передача другому. Речь идет о таких данных как фотографии, почта, контакты, календари и задачи.

Как говорится в сообщении Google, в том числе этот проект связан с необходимостью соответствовать Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который вступил в силу в Европейском союзе 25 мая этого года. В частности, в GDPR есть требование о возможности переноса данных.

Как сообщал УНИАН, ранее инвесторы Facebook потребовали отставки Цукерберга.