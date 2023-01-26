Не знаете, что приготовить к чаю или хотите угостить друзей чем-то вкусным, но не готовы тратить несколько часов на готовку? Приготовьте банановый торт, который точно не оставит равнодушным сладкоежек. Просто, быстро и очень вкусно - вы будете в восторге.
Ранее УНИАН рассказывал, как испечь самый вкусный банановый кекс, теперь же сделаем простой торт.
Банановый торт - рецепт
Для приготовления шоколадного торта вам не нужно включать духовку. Нужно лишь сварить крем и сделать глазурь, это очень просто.
Для крема вам понадобятся:
- 500 мл молока,
- 100 гр сахара,
- 2 яйца,
- 60 гр пшеничной муки,
- 100 гр сливочного масла.
В чистую кастрюлю вылейте молоко и добавьте сахар, затем подогревайте молоко, чтобы сахар растворился. Кипятить молоко не нужно, вам понадобится около 5 минут, дольше греть не стоит. В отдельной миске взбейте яйца и добавьте к ним муку, смесь нужно хорошо взбить миксером, чтобы все комочки муки распались. Затем долейте в яичную смесь молоко с сахаром, делайте это медленно, постепенно. Постоянно перемешивайте.
Далее - вылейте взбитые яйца с молоком в кастрюлю и варите около 7 минут до загустения крема, не забывайте постоянно помешивать. После этого остудите крем, в это время взбейте растаявшее сливочное масло миксером. Добавьте масло в крем и перемешайте все миксером, но на малых оборотах. Крем для шоколадного бананового торта готов.
Начнем собирать банановый торт. Для этого вам нужны:
- 500 гр коричневого печенья с какао;
- 3 банана.
Нарежьте бананы тонкими колечками, а печенье выложите в форму. Подойдет разнос, широкая прямоугольная емкость для запекания, или специальная форма для тортов. Выложите печенье одним слоем, покрывая все дно емкости. Смажьте его кремом и разместите на нем часть бананов. Затем накройте бананы еще одним слоем печенья, которое тоже покрывайте кремом и банановыми колечками. Повторите это несколько раз, сделайте два-три слоя. Последним слоем должен быть крем, его нужно полить глазурью.
Для приготовления глазури вам понадобятся:
- 30 мл молока;
- 4 столовые ложки сахара;
- 50 гр сливочного масла;
- 2 столовые ложки какао-порошка.
Смешайте в сотейнике какао, сахар и молоко. Варите глазурь на слабом огне, постоянно помешивая. Когда смесь загустееет, снимите сотейник с огня и добавьте в глазурь сливочное масло. Глазурь для шоколадного бананового торта готова.
Полейте глазурью торт, остужать смесь не нужно. После этого остудите торт и отправьте его в холодильник на 2-3 часа. Шоколадно банановый торт без выпечки готов, наслаждайтесь невероятно вкусным десертом и не забудьте угостить им друзей.