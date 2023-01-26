Быстро и просто - такой торт приготовит любой!

Не знаете, что приготовить к чаю или хотите угостить друзей чем-то вкусным, но не готовы тратить несколько часов на готовку? Приготовьте банановый торт, который точно не оставит равнодушным сладкоежек. Просто, быстро и очень вкусно - вы будете в восторге.

Ранее УНИАН рассказывал, как испечь самый вкусный банановый кекс, теперь же сделаем простой торт.

Банановый торт - рецепт

Для приготовления шоколадного торта вам не нужно включать духовку. Нужно лишь сварить крем и сделать глазурь, это очень просто.

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Для крема вам понадобятся:

500 мл молока,

100 гр сахара,

2 яйца,

60 гр пшеничной муки,

100 гр сливочного масла.

В чистую кастрюлю вылейте молоко и добавьте сахар, затем подогревайте молоко, чтобы сахар растворился. Кипятить молоко не нужно, вам понадобится около 5 минут, дольше греть не стоит. В отдельной миске взбейте яйца и добавьте к ним муку, смесь нужно хорошо взбить миксером, чтобы все комочки муки распались. Затем долейте в яичную смесь молоко с сахаром, делайте это медленно, постепенно. Постоянно перемешивайте.

Далее - вылейте взбитые яйца с молоком в кастрюлю и варите около 7 минут до загустения крема, не забывайте постоянно помешивать. После этого остудите крем, в это время взбейте растаявшее сливочное масло миксером. Добавьте масло в крем и перемешайте все миксером, но на малых оборотах. Крем для шоколадного бананового торта готов.

Начнем собирать банановый торт. Для этого вам нужны:

500 гр коричневого печенья с какао;

3 банана.

Нарежьте бананы тонкими колечками, а печенье выложите в форму. Подойдет разнос, широкая прямоугольная емкость для запекания, или специальная форма для тортов. Выложите печенье одним слоем, покрывая все дно емкости. Смажьте его кремом и разместите на нем часть бананов. Затем накройте бананы еще одним слоем печенья, которое тоже покрывайте кремом и банановыми колечками. Повторите это несколько раз, сделайте два-три слоя. Последним слоем должен быть крем, его нужно полить глазурью.

Для приготовления глазури вам понадобятся:

30 мл молока;

4 столовые ложки сахара;

50 гр сливочного масла;

2 столовые ложки какао-порошка.

Смешайте в сотейнике какао, сахар и молоко. Варите глазурь на слабом огне, постоянно помешивая. Когда смесь загустееет, снимите сотейник с огня и добавьте в глазурь сливочное масло. Глазурь для шоколадного бананового торта готова.

Полейте глазурью торт, остужать смесь не нужно. После этого остудите торт и отправьте его в холодильник на 2-3 часа. Шоколадно банановый торт без выпечки готов, наслаждайтесь невероятно вкусным десертом и не забудьте угостить им друзей.

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