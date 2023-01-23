Предлагаем приготовить очень простой и вкусный банановый кекс со слегка влажным мякишем.

Если у вас залежалась и начала чернеть парочка бананов - не спешите их выбрасывать. Из них можно приготовить невероятно аппетитный и очень простой банановый кекс. Чем более спелые бананы, тем ароматнее будет выпечка. Рекомендуем включить разогреваться духовку сразу перед приготовлением кекса, ведь тесто замешивается очень быстро.

Простой банановый кекс

Количество сахара регулируйте в зависимости от сладости бананов - его может понадобиться меньше.

Ингредиенты:

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бананы небольшие - 2 шт.;

мука - 250 г;

сливочное или подсолнечное масло - 120 г (6 стол.л.);

яйца - 2 шт.;

молоко - 150 г;

сахар - 250 г (12 стол.л.);

щепотка соли;

разрыхлитель для теста - 1,5 ч.л.

Духовку включить разогреваться до 200°. Яйца взбить венчиком или миксером вместе с сахаром и щепоткой соли. Влить подсолнечное масло или растопленное в микроволновке сливочное. Ещё раз взбить. Бананы размять вилкой в пюре. Не стоит разминать слишком усердно. Выпечка станет только вкуснее, если в тесте будут попадаться кусочки банана.

В тесто влить молоко и добавить банановое пюре. Перемешать до однородности. Затем частями всыпать муку с разрыхлителем и постоянно перемешивать тесто, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым и текучим.

Форму для выпечки смазать маслом, а сверху присыпать сахаром или панировочными сухарями - так у кекса появится золотистая корочка. Вылить тесто в форму и запекать 30-40 минут при 180°. Готовность теста можно проверить зубочисткой. Она должна остаться чистой после протыкания кекса.

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