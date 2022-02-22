Заседание СНБО еще продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время объявит, к каким шагам прибегнет Украина после признания президентом РФ Владимиром Путиным террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Заседание СНБО продолжается. Президент, при необходимости, в ближайшее время соберет снова всех членов СНБО. Мы заседание не закрывали. На заседании был заслушан сектор безопасности и обороны относительно положения дел на наших границах и в нашей стране. Был отдельный доклад генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Ближайшее заседание, в случае необходимости, состоится в ближайшее время. Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах. Сектор переведен в режим работы 24/7", - сказал он.

Также Данилов добавил, что относительно судьбы дипломатических отношений с РФ – на этот вопрос президент даст ответ в своем выступлении.

Также в выступлении президента будет официальная реакция на решение Путина о признании "Л/ДНР". "Дождитесь выступления президента", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения вечером. "Считаю необходимым принять давно назревшее решение - немедленно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с двумя "республиками", - заявил президент страны-агрессора.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

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