Производство открыто по ч. 2 ст. 110 УК Украины.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова

"Их действия: 15.02.2022 депутаты Госдумы РФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" - другими словами, украинских территорий", - отметила генпрокурор.

Она напомнила, что сегодня состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Владимира Путина, во время которого его члены открыто поддержали такую идею.

"Наши действия: регистрация уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины - публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти", - написала она.

Венедиктова подчеркнула, что украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе".

"Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "по заграницам" станет тяжело – обещаем", - добавила генпрокурор.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Он также добавил, что соответствующие документы будут подготовлены и подписаны в ближайшее время.

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