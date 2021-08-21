Санкции также введены против компаний, аффилированных с ними.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введение санкций против главреда "Страни.uа" Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шариев, а также против компаний, аффилированных с ними.

Соответствующие указы №375 и №376 главы государства опубликованы на официальном портале президента Украины.

Справка УНИАН. Супруги Шарий - видеоблогеры с пророссийской позицией. У них есть своя политсила - "партия Шария". Ольга и Анатолий Шарий руководят сайтом "Шарій.net".

В феврале СБУ обвинила Анатолия Шария в государственной измене и в нарушении равноправия граждан. Журналисты узнали, что он живет в Испании.

Читайте такжеРоссия расширила санкции против Украины: в список попали Кулеба, Данилов и ДенисоваВ Украине в 2017 году Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве денег от народного депутата за то, чтобы не был опубликован компромат. Позже стало известно, что журналист уехал в Австрию и получил там политическое убежище.

Как сообщал УНИАН, 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела санкции против главреда "Страни.uа" Игоря Гужвы и супруги Ольги и Анатолия Шариев, а также против компаний аффилированных с ними.

Кроме того, СНБО ввел санкции против Аллы Бондаренко, Ольги и Алексея Шариев.

Интернет-провайдеры начали блокировать сайт Страна.иа, который накануне попал под санкции СНБО. В частности, страница издания недоступна для клиентов Lanet. Во время перехода на сайт пользователей оповещают об отсутствии связи с сайтом.

Автор: Игорь Орел