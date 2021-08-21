Сообщения от разных пользователей появились в сети.

Интернет-провайдеры начали блокировать сайт Страна.ua, который накануне попал под санкции СНБО.

Ряд сообщений от разных пользователей появился в сети.

В частности, страница издания недоступна для клиентов Lanet. Во время перехода на сайт пользователей оповещают об отсутствии связи с сайтом. Такое же сообщение появляется и во время открытия российских пропагандистских интернет-ресурсов.

Само же издание уже заявило об открытии сайта по новому адресу.

В то же время сайт Шария, который тоже попал под санкции, еще работает.

Что предшествовало

Совет национальной безопасности и обороны Украины вечером 20 августа ввела санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шариев.

В отношении этих физических и юридических лиц введен полный пакет санкций.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции касаются нескольких направлений: "СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. Служба безопасности Украины вынесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях… В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции до 4 физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва. Также санкции вводятся против 4 компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду",

В Украине в 2017 году Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве денег от народного депутата за то, чтобы не был опубликован компромат. Позже стало известно, что журналист выехал в Австрию и получил там политическое убежище.

Автор: Яна Ставская