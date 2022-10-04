Президент Украины подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны, документ уже вступил в силу.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября, в котором, в частности, говорилось о том, что наша страна не может вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий указ уже опубликован на сайте украинского лидера.

Зеленский подписал указ №679/2022 о решении СНБО "Насчет действий Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".

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В первом пункте решения Совета нацбезопасности говорится, что констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным".

Стоит отметить, что указы президента вступают в силу с момента их опубликования.

Попытка России аннексировать части четырех областей Украины и ответ Киева - важные новости

30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, в которых Россия под дулами автоматов провела псевдореферендумы о вхождении в состав РФ.

Российские "рефедендумы" не признали, в частности, Украина, США и страны-члены Евросоюза.

Также 30 сентября Путин предложил Украине переговоры.

В этот же день прошло заседание СНБО. После заседания Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, и Киев будет вести диалог с другим российским президентом.

Кроме того, 30 числа украинский лидер подписал заявку на вступление нашей страны в НАТО в ускоренном порядке.

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