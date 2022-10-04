Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября, в котором, в частности, говорилось о том, что наша страна не может вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.
Соответствующий указ уже опубликован на сайте украинского лидера.
Зеленский подписал указ №679/2022 о решении СНБО "Насчет действий Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".
В первом пункте решения Совета нацбезопасности говорится, что констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным".
Стоит отметить, что указы президента вступают в силу с момента их опубликования.
Попытка России аннексировать части четырех областей Украины и ответ Киева - важные новости
30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, в которых Россия под дулами автоматов провела псевдореферендумы о вхождении в состав РФ.
Российские "рефедендумы" не признали, в частности, Украина, США и страны-члены Евросоюза.
Также 30 сентября Путин предложил Украине переговоры.
В этот же день прошло заседание СНБО. После заседания Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, и Киев будет вести диалог с другим российским президентом.
Кроме того, 30 числа украинский лидер подписал заявку на вступление нашей страны в НАТО в ускоренном порядке.