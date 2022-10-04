Президент РФ собирается "узаконить" вступление в состав России новых украинских территорий.

Вероятно, что 4 октября президент России Владимир Путин сделает очередной шаг в попытке аннексировать новые территории Украины – "узаконит" своей подписью вступление в состав РФ Луганской и Донецкой областей, а также части Херсонской с Запорожской.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время пресс-конференции.

До этого решение о включении украинских территорий в состав России приняли на совете Федерации РФ.

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А завершить процедуру аннексии Кремль планирует внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа Путина. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сообщают росСМИ.

Позже стало известно, что члены совета Федерации РФ одобрили соответствующий федеральный конституционный закон.

Путин объявил об аннексии новых территорий Украины

Как сообщалось ранее, 23-27 сентября российские оккупанты провели так называемые "референдумы на оккупированных частях четырех областей Украины. В частносоти, в Херсонской и Запорожской "голосовали" за выход из состава Украины и присоединение к РФ, а в Донецкой и Луганской – только о присоединении к России.

Страны-партнеры Украины заявили, что не собираются признавать результаты фейковых голосований на указанных "референдумах"".

Несмотря на этом, Путин 30 сентября объявил об аннексии этих территорий. При этом он попросил Украину вернуться к переговорам.