Пес получил медаль "За преданную службу".

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо наградил песика-сапера Патрона.

Как передает корреспондент УНИАН, Патрона наградили вместе с другими саперами.

"Хочу наградить тех украинских героев, которые уже очищают нашу землю от мин, используя, в том числе и оборудование канадского производства. И вместе с нашими героями наградить замечательного маленького сапера Патрона, который не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, а еще и помогает обучать наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть такая минная угроза", - сказал Зеленский.

Так, он наградил Патрона медалью "За преданную службу".

Напомним, председатель Черниговской ОГА рассказал о восстановлении дорог в регионе и разминировании территорий.

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