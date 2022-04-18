За прошедшие сутки пиротехники обнаружили 347 взрывоопасных предметов.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал о восстановлении дорог в регионе и разминировании территорий.

Как сообщил Чаус в своем Telegram-канале, в настоящее время продолжается восстановление на участке автодороги Н-27 (возле разрушенного моста) вблизи Чернигова.

Также ремонтируются участки трасс М-01, в том числе на развязке возле Чернигова. При необходимости оборудуют объездные временные проезды.

Кроме того, проводятся работы по расчистке и уборке дорог М-01, Н-27, Р-56: всего 46 километров дорожного полотна.

"Всего за время боевых действий в Черниговской области было повреждено 626 км дорог и разрушено 20 мостов. На трех из них восстановлен временный проезд", – сообщил Чаус.

Спасатели активно разминируют территории на Черниговщине

Так, за сутки группы пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 22 раза привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов, обнаружив и изъяв 347 таких предметов (с начала военных действий всего изъято 14 тыс. 553 взрывоопасных предмета).

"Всего с начала военных действий ликвидировано 487 пожаров, из которых 286 возникли из-за обстрелов. Спасены 46 человек, из них 10 детей. На местах пожаров обнаружены тела 57 человек", –говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине заработала интерактивная карта с заминированными и опасными участками. Отныне можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию в разрезе регионов.

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