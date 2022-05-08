По словам президента, для разблокирования города нужно тяжелое вооружение, которого у украинских Вооруженных сил нет.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разблокировка Мариуполя военным путем пока невозможна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. И мы об этом говорили открыто. У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать военным путем Мариуполь", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что власть пытается дипломатическим путем решить этот вопрос.

"Дипломатический путь привел к тому, что гражданские люди сегодня вывезены все с заблокированного завода "Азовсталь", - сказал глава государства.

Относительно бойцов, которые находятся в осаде на заводе "Азовсталь", Зеленский подчеркнул:

"Российские военные, российская армия, руководство армии и политическое руководство Российской Федерации не хотят выпускать наших военных".

Зеленский добавил, что на помощь в этом вопросе были приглашены переговорщики из Турции, Израиля и Швейцарии. Кроме того, попытались решить этот вопрос Франция, Организация Объединенных Наций и представители руководства Международного Комитета Красного Креста.

"Россия меняет военных, только если они пленные, - на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации. Других ответов не существует", - сказал Зеленский.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину. 1 мая началась эвакуация гражданских, которые прятались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

Сейчас россияне продолжают интенсивно обстреливать "Азовсталь", за ночь было более 25 вражеских вылетов, в частности, из бомбардировщиков. Враг работает ствольной артиллерией, танками, минометами, пехота оккупантов пытается штурмовать территорию завода, также работают вражеские снайперы.

Сегодня, 8 мая, на брифинге с территории завода "Азовсталь" офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что бойцы не получают никакой помощи и остались с врагом один на один. Он также добавил, что бойцы не намерены сдаться в плен и будут вести боевые действия до последнего.

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