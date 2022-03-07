Президент Евросовета отметил, что солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины "являются непоколебимыми".

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни.

Об этом он сообщил в Twitter.

Мишель отметил, что ЕС "твердо стоит на стороне Украины" в усилиях по облегчению вызванной агрессией России гуманитарной ситуации и обеспечению ядерной безопасности.

Он подчеркнул, что солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины "являются непоколебимыми".

"Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни", - добавил президент Евросовета.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.

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