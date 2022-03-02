Владимир Зеленский обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем текущую ситуацию в Украине.

Украина ожидает позитивных сигналов относительно членства в Европейском Союзе.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

"На постоянной связи с нашим надежным другом президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем позитивные сигналы относительно членства Украины в ЕС", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.

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