По его словам, у абсолютного большинства украинцев с юга и востока страны изменились взгляды.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) не имеет ни электоральных, ни политических перспектив.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

Карасев не исключил, что на следующих выборах "политики вокруг Бойко создадут какую-то новую политическую силу, переименуют ее или она будет в таком названии". В то же время, подчеркнул он, у "ОПЗЖ" "нет электората".

"Если бы сегодня были выборы, то изменились взгляды у абсолютного большинства (людей - УНИАН), которые проживали и проживают на юге и востоке Украины, на украинской территории. С такого, скажем так, или пророссийского, или нейтрального вектора на проукраинский. Это по Одессе видно и по Николаеву, и по Запорожью. Поэтому здесь электоральных шансов, электоральных перспектив у них нет, потому что электоральная база у них почти утрачена", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что и в Херсоне, и в Мелитополе после деоккупации тоже вряд ли проголосовали бы за "ОПЗЖ".

"А в центре здесь, на Полтавщине, Кропивницкий, Винница, здесь вообще шансов мало", - отметил эксперт.

Так, по словам Карасева, сейчас вопрос для политиков из "ОПЗЖ" не в том, заберут ли мандаты у народных депутатов, которые сейчас находятся в Верховной Раде.

"Вопрос в том, что нет будущего с электорально-политической точки зрения, с политической точки зрения... Эта политическая сила не имеет перспектив: ни электоральных, ни, тем более политических. С учетом того, что наша страна из войны выйдет другой: и в электоральном, и в политическом сознании", - подытожил он.

Запрет ОПЗЖ в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения решил запретить деятельность "ОПЗЖ" и еще более десятка партий.

14 апреля в ВР было объявлено о приостановке деятельности фракции "ОПЗЖ", а также всех ее прав. Среди таких прав, в частности, участие в заседаниях Согласительного совета и номинирование своих депутатов на руководящие должности в парламентских комитетах.

Тогда же первый вице-спикер Александр Корниенко отметил, что в парламенте от "ОПЗЖ" осталось ориентировочно 34 депутата - теперь они все внефракционные.

Впоследствии в ВР депутаты, которые входили во фракцию "ОПЗЖ", создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В состав группы, которую возглавил Юрий Бойко, вошли 25 нардепов (во фракции ранее было 44). В ней нет Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Вадима Столара и депутатов, ориентированных на них.

23 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что депутаты бывшей фракции "ОПЗЖ" не имеют права менять название и оставаться в парламенте. По его словам, депутаты бывшей "ОПЗЖ" не должны переименовываться и создавать новые группы, а должны извиниться перед украинцами и уйти из парламента.

12 мая в ВР было сообщено об окончательной ликвидации фракции "ОПЗЖ". В тот же день сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко сообщил, что в ВР зарегистрирован законопроект, который делает невозможным способность представителя политической партии "ОПЗЖ" и других запрещенных, согласно решению СНБО, партий баллотироваться в будущие составы парламента.

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