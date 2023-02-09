Орден Почетного легиона вручили президенту Украины во время его визита в Париж.

Президента Украины Владимира Зеленского удостоили высшей награды Франции. Орден Почетного легиона вручил лично французский президент Эммануэль Макрон.

"Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - заявил политик.

Отмечается, что церемония награждения прошла 8 февраля во время визита Зеленского в Париж.

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Стоит отметить, что орден Почетного легиона – это высшая награда во Франции, которую присуждает президент за военные или гражданские заслуги.

Визит Зеленского в Европу - что известно

8 февраля стало известно о внезапном визите президента Украины Владимира Зеленского в страны Европы. В Великобритании он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и выступил с речью в британском парламенте, где поблагодарил народ Британии за помощь Украине.

Кроме того, Зеленский был принят королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

После визита в Лондон украинский президент отправлся в Париж на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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