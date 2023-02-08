Украинский лидер встретится также с королем Чарльзом III.

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в британском аэропорту Станстед. Он прибыл на самолете Королевских Военно-воздушных сил.

Его встретил премьер-министр Британии Риши Сунак. Соответствующее фото появилось на странице facebook британского политика.

Как сообщает Sky News, Зеленский проведет переговоры с Сунаком на Даунинг-стрит, а после этого в 15:00 по киевскому времени выступит в парламенте. Кроме того, Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.

Видео дня

Зеленский уже прокомментировал свой визит в Лондон, поблагодарив Британию за поддержку в войне.

"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", - написал он.

Кроме того, уже появилось первое видео встречи двух политиков. Сунак приветствовал Зеленского дружескими объятиями.

Визит Зеленского в Британию

Как ранее сообщал УНИАН, украинский лидер встретится с министром обороны Беном Уоллесом и другими высокопоставленными чиновниками Минобороны.

Ожидается, что сегодня Сунак объявит о расширении учебной программы украинских военных и о предоставлении вооружения Киеву.

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