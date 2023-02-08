Президент выразил благодарность британскому народу и правительству и отметил, что Соединенное Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию был принят королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Как сообщила пресс-служба главы государства, эта встреча стала первой аудиенцией президента Украины у британского монарха за всю историю украинско-британских отношений.

"Зеленский поздравил короля Чарльза III с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу", - говорится в сообщении.

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Президент также выразил благодарность британскому народу и правительству, а также отметил, что Соединенное Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

Визит Зеленского в Великобританию: подробности

8 февраля стало известно о неанонсированном визите украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Уже состоялась его встреча с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком, а потом глава государства выступил с речью в британском парламенте, где лично поблагодарил британский народ за оказанную Украине военную помощь.

Также СМИ сообщают, что после визита в Лондон Зеленский отправится в Париж на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, который прибудет в столицу Франции.

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