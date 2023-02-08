Зеленский проведет ужин с Макроном и Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел из Лондона в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщает британское издание The Guardian, Зеленский на самолете покинул Лондон и уже приземлился в парижском аэропорту "Орли".

Самолет ВВС Великобритании с Зеленским на борту приземлился в аэропорту "Париж-Орли" в 22:45 по киевскому времени.

Видео дня

В Париже ожидается, что Зеленский проведет ужин с Макроном и Шольцем.

Обновлено 23:30. Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон уже встретились в Париже, - сообщает французское ТВ.

Визит Зеленского в Европу: подробности

8 февраля стало известно о неанонсированный визит украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Уже состоялась его встреча с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком, а по тому глава государства выступил с речью в британском парламенте, где лично поблагодарил британский народ за оказанную Украине военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию был принят королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Также СМИ сообщали, что после визита в Лондон Зеленский отправится в Париж на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, который прибудет в столицу Франции.

Вас также могут заинтересовать новости: