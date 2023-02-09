Украина может рассчитывать на Францию, на европейских партнеров, союзников, чтобы выиграть эту войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Россия должна проиграть войну, которую развязала против Украины. Об этом он сказал перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы настроены сопровождать Украину к победе и к восстановлению ее законных и легитимных прав", – заявил Макрон

Он сказал, что текущая ситуация в Украине влияет на будущее Европы.

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"Мы полностью это осознаем. Восстановление прав Украины – это дело всех в Украине, кто сегодня борется за мир и за международную безопасность и международное право. Именно это мы отстаиваем", – добавил он.

Макрон отметил, что война за тысячи километров от Парижа позволяет "отстаивать несколько простых, но жизненно важных идей".

"Украина может рассчитывать на Францию, на европейских партнеров, на союзников, чтобы выиграть эту войну. Россия не может и не должна ее выиграть", – подчеркнул Макрон.

Он добавил, что пока РФ будет атаковать и наступать на Украину, международная поддержка для Украины будет продолжаться для отстаивания ее будущего. Макрон заверил, что оборонная военная техника будет и в дальнейшем передаваться Украине в соответствии с ее насущными потребностями.

Война в Украине – актуальные новости

Украинские морские пехотинцы 7 февраля уничтожили два вражеских танка и более 30 российских военных. Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили удары по захватчикам, в результате чего уничтожено еще три бронированных машины пехоты.

Кроме того, в Украине начали формировать "Гвардию наступления". Заявки на присоединение к бригадам подали уже более 20 тысяч человек. Среди добровольцев немало девушек.

Также министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первый батальон боевых танков Leopard 2 будет доставлен в Украину в марте-апреле этого года. Он добавил, что один батальон может состоять из 31 танка.

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