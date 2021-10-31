Гражданская сеть ОПОРА в воскресенье, 31 октября, обнародовала данные о явке избирателей на выборы по состоянию на 12:00 в Харькове, Херсонской и Черкасской областях.
Об этом сообщается на сайте организации.
По информации наблюдателей, явка на внеочередных выборах харьковского городского головы составляет 12,4% (погрешность – 0,6%).
Явка избирателей на промежуточных выборах народных депутатов в округе №184 (Херсонская обл.) составляет 11% (погрешность – 1,4%), а в округе №197 (Черкасская обл.) – 12,2%.
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В Комитете избирателей Украины заявляли, что по состоянию на 11:00 явка на внеочередных выборах городского головы Харькова была низкая из-за пандемии коронавируса и составляла менее 10%,
Об этом во время брифинга сообщил аналитик КИУ в Харьковской области Виталий Носачов.
По его словам, грубых нарушений на избирательных участках в Харькове по состоянию на 11:00 не зафиксировано.
Носачов отметил, что для голосования нужен только паспорт гражданина Украины.
"Никаких проверок сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов нет и, согласно украинскому законодательству, быть не может. Кроме измерения температуры и проверки наличия защитной маски на лице – на входе ничего не проверяют. Очередей нет, участки полупустые. Если у вас есть возможность, призываю прийти и проголосовать", – подчеркнул он.
Напомним, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы, а в двух одномандатных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях – промежуточные выборы народных депутатов.