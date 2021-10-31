На участках у наблюдателей требовали отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, отметили активисты.

В Харькове, где в воскресенье, 31 октября, проходят внеочередные выборы мэра на два спецучастка не пускали наблюдателей Гражданской сети ОПОРА.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что одного из наблюдателей не пускали на утреннее заседание участковой избирательной комиссии. Речь идет о специальном избирательном участке, который расположен на территории КНП "Городской перинатальный центр".

"По словам наблюдателя, проблема с доступом произошла из-за того, что руководитель коммунального учреждения поставил требование, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЕ-паспорт не подойдет: в ЦИК объяснили, какие документы надо брать завтра на выборыПо информации координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николая Зинченко, подобные действия являются незаконными, ведь необходимые документы для наблюдателя это лишь удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. Никаких требований о необходимости сертификатов о вакцинации в Избирательном кодексе не прописано.

Подобная ситуация с недопуском наблюдателя произошла и на избирательном участке, который расположен в КНП "Городской клинический роддом №7". Однако уже через полчаса после разговора с руководством ТИК наблюдателя ОПОРЫ пустили на участок.

Напомним, в Харькове 31 октября проходят внеочередные выборы городского головы. На пост мэра города претендуют 10 кандидатов.

Внеочередные выборы назначены в связи со смертью в декабре 2020 года мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Автор: Светлана Макринская