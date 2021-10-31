На выборах люди могут проголосовать на более чем 600 участках, они закроются в 20:00.

В Харькове сегодня, 31 октября, проходят внеочередные выборы городского головы.

Все избирательные участки начали работу, кроме одного, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что по состоянию на 08:15 избирательный процесс осуществляется на 604 участках города Харькова, один спецучасток в Немышлянском районе вовремя не открылся из-за болезни двух членов комиссии.

К обеспечению охраны публичного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечено более 2 тысяч сотрудников полиции.

"Кроме обеспечения публичного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий", – говорится в сообщении.

По данным Центральной избирательной комиссии, на пост мэра города претендуют 10 кандидатов.

Читайте такжеЕ-паспорт не подойдет: в ЦИК объяснили, какие документы надо брать на выборыЭто самовыдвиженцы Виктор Величков, Михаил Добкин, Дмитрий Маринин, Алина Мустафаева, Константин Немичев, Сергей Ряполов, Денис Ярославский и представители политических партий – "Блока Кернеса – Успешный Харьков" Игорь Терехов, "Европейской солидарности" Александр Скорик и "Партии Шария" Владимир Плетнев.

В Харькове создано 605 участковых избирательных комиссий.

Избирательные участки для голосования открылись в 08:00 и завершат свою работу в 20:00.

Избиратель должен быть в защитной маске, с паспортом (книжечка или ID-карта) и личной ручкой. COVID-сертификаты или ПЦР-тесты требовать не будут.

На избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации. Привиться все желающие смогут с 09:00 до 18:00.

Результаты выборов должны быть объявлены не позднее 12 ноября. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов избирателей, то будет назначен второй тур, в который выйдут двое кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

Напомним, в октябре 2020 года по результатам местных выборов Геннадий Кернес был в третий раз избран мэром Харькова. В декабре он скончался в берлинской клинике от осложнений COVID-19.

30 марта 2021 года Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября.

Автор: Светлана Макринская