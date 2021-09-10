По словам Секретаря СНБО Алексея Данилова, "братание" России и Беларуси не является новым вызовом для Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина осознает угрозы договоренностей президента России Владимира Путина и самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко, однако пока "все под контролем".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Данилов отметил, что "братание" Беларуси и России длится уже не первый год, а Лукашенко "сейчас начинает новый период единения с РФ".

"Мы понимаем, что сейчас Путин делает очень простую вещь - он имеет желание захватить себе Беларусь..., но понятно, что речь не идет ни о каких братских отношениях", - считает он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что это не является новым вызовом для Украины.

"Мы четко осознаем, какие угрозы у нас есть со стороны Беларуси и России. Мы этим вопросом занимаемся не только сегодня, а еще с первого дня как только президент назначил меня на должность", - пояснил Данилов.

Он подчеркнул, что сейчас "все под контролем".

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве и подписали 28 программ по так называемому "союзному государству".

В частности, во время встречи они договорились, что 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Беларуси.

Кроме того, предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.

Также Путин с Лукашенко согласовали новую финансовую поддержку Минска, которая с сентября до конца 2022 года составит около $630 млн.

В то же время планируется создание совместного платежного пространства в рамках "союзного государства", а также снятие Россией действующих сейчас ограничений на авиасообщение с Беларусью.

Автор: Антонина Доломанжи