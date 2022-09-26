Вашингтон уже предупредил Москву о "катастрофических последствиях".

США имеют четкий план действий в случае, если Россия применит против Украины ядерное оружие. Вашингтон приватно сообщил Москве о вероятных последствиях "на очень высоком уровне".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CBSNews.

"Мы очень четко говорили с россиянами публично и приватно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии", - сказал Блинкен. Видео дня

На вопрос, контактировали ли США в частном порядке с Кремлем относительно угрозы ядерной войны, Блинкен ответил утвердительно: "Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять".

По его словам, неизвестно, скажет ли кто-нибудь в Кремле президенту России Владимиру Путину "нет", если он решит запустить ядерное оружие.

"Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И отчасти, я думаю, Россия попала в тот бардак, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно", - отметил Блинкен.

По его словам, у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал.

"Если Россия перестанет воевать - закончится война, если прекратит Украина - закончится Украина", - подчеркнул глава Госдепа.

Блинкен отказался поделиться подробностями о том, как Вашингтон отреагирует на применение ядерного оружия, но заверил, что администрация Байдена имеет план.

На вопрос, это план, который отвлечет Третью мировую войну, глава Госдепа ответил, что "Байден полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, и мы делаем все возможное, чтобы сплотить другие страны для давления на РФ".

"Мы также полны решимости, чтобы эта война не расширялась", - резюмировал Блинкен.

Накануне советник американского президента Джейк Салливан уже заявлял о том, что в случае применение Россией против Украины ядерного оружия ответ США и союзников будет решительным. Вашингтон предупредил Москву о "катастрофических последствиях".

Ядерный шантаж России

21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В своем экстренном выступлении, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, он сделал такое циничное заявление: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что такие заявления со стороны РФ - не более чем ядерный шантаж, направлен на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин использует ядерное оружие.

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