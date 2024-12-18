Путин уже привык, что его агрессия каждый раз себя окупает, и невыгодный Украине мир, который готовит команда Трампа, только укрепит эту уверенность.

Если Украина не одержит решительной победы и пойдет на уступки России, как того предусматривает "мирный план" Трампа, возобновление боевых действий будет неизбежным. Кремль уже убедился во мнении, что в конце концов агрессия себя окупает. Об этом в авторской статье для Foreign Affairs пишут военно-политические эксперты Андреа Кендалл-Тейлор и Майкл Кофман.

В свете все более очевидных планов Дональда Трампа и его команды добиться быстрого мира в Украине с определенными уступками в пользу России двое экспертов пытаются предупредить о негативном развитии событий, которое неизбежно последует за этим геополитическим просчетом следующей администрации США.

Тейлор и Кофман предупреждают, что захватнические амбиции России не остановятся на Украине, и при отсутствии реального сопротивления со стороны Запада российская агрессия будет лишь увеличивать масштабы. По мнению аналитиков, уступки требованиям России в Украине не обеспечат Европе спокойствие, а совсем наоборот.

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"Просто посмотрите на события последних двух десятилетий. На каждом шагу - война в Грузии в 2008 году, первое вторжение России в Украину в 2014 году и развертывание ее войск в Сирии в 2015 году - Путин все более охотно рисковал, поскольку он начинал верить, что это окупается", - предупреждают аналитики.

Тейлор и Кофман признают, что США действительно могут рассматривать Китай как более приоритетного соперника, чем Россию. Однако в противостоянии с Китаем Америке все равно нужно обезопасить европейское направление.

"Если Вашингтон преждевременно уменьшит свою приверженность Европе, Москва может воспринять это как признак растущей незаинтересованности США и использовать возможность, чтобы продвинуться вперед", - пишут эксперты.

Они отмечают, что окончание войны в Украине на выгодных для Киева условиях является лучшим способом уменьшить угрозу новой агрессии со стороны России. Причем это мирное соглашение должно стать частью более широкой стратегии сдерживания России - военного и экономического. В противном случае Россия в конце концов начнет "новую безрассудную войну" то ли против НАТО, то ли снова против Украины.

"Нет легкого решения противостояния Запада с Россией. Российский ревизионизм и агрессия не исчезают. Даже если нынешняя война в Украине будет решена путем перемирия, без каких-либо гарантий безопасности для Украины, вероятна новая война. Для Соединенных Штатов и их союзников было бы гораздо лучше серьезно отнестись к вызову со стороны России сегодня, чем позволить, чтобы завтра другой конфликт стал более дорогой задачей", - пишут Тейлор и Кофман.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, издание Business Insider назвало 4 основных сценария того, как будет развиваться война в Украине после прихода Дональда Трампа к власти в США. В частности возможны не только поражение одной из сторон и замораживание войны, но наоборот ее затягивание.

Также мы рассказывали о трех возможных сценариях введения миротворцев в Украине. Первый вариант - когда миротворцы силой оружия заставляют противоборствующие стороны прекратить боевые действия - очевидно является невероятным в нашем случае. Но есть еще два сценария.

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