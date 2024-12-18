Россия захочет, чтобы среди миротворцев были военные из дружественных для нее стран.

На Западе обсуждают идею отправки в Украину миротворцев после окончания боевых действий. В мире есть три рабочих сценария отправки миротворческих миссий, сказал в эфире "24 Канала" военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Первая и основная стратегия - это установление мира. Очень примитивно - двое дерутся, забегает третий, большой. Он одну сторону бросает в один угол, другую в другой. Все остановились. Так выглядит установление мира. Но мы прекрасно понимаем, что франко-британские солдаты не смогут зайти в район Курахово и сказать: Украина - стоп, Россия - стоп. Такого не будет, отбрасываем этот сценарий", - сказал Ступак.

Второй сценарий, по словам эксперта, заключается в поддержании мира между сторонами, которые уже имеют определенные договоренности о прекращении огня.

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"Это когда мир уже есть, когда линия разграничения стабилизировалась. Между двумя сторонами вводятся эти войска. И они помогают восстанавливать инфраструктуру, делают комендантский час, регулируют движение, поддерживают проведение выборов. Это для нас более-менее приемлемый вариант", - пояснил Ступак.

Он добавил, что третий сценарий заключается в контроле за соблюдением мирных договоренностей.

"Это так же как делали ОБСЕ. Например, что-то взорвалось, они приехали, записали, сели в свои красивые внедорожники и поехали прочь", - добавил Ступак.

В то же время, по мнению эксперта, Москва вряд ли согласится на введение западных военных на линию разграничения между Украиной и РФ, как это предусматривает второй сценарий.

"Они захотят это под эгидой ООН, чтобы Совбез проголосовал. И я более чем уверен, что РФ будет требовать, чтобы среди миротворческого контингента были представители тех стран, которым РФ доверяет. Это может быть Беларусь, страны бывшего СССР - коллеги по ОДКБ, военные из Индии, стран Африки. Это будет такая себе сборная солянка - она вполне реальна, но только после окончания боевых действий", - пояснил Ступак.

Введение миротворцев: что известно

В Европе продолжаются дискуссии о возможном введении миротворцев на линию разграничения между Украиной и РФ в случае договоренности об окончании боевых действий.

В частности Германия объявила о своей готовности отправить миротворческий контингент в Украину. Но только в том случае, если соответствующий мандат должен быть принят и Украиной, и Россией.

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