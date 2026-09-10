Еще один крупный город в Украине получил 5G: где запустили новую технологию

Внедрение связи пятого поколения обеспечит украинцам комфортную удаленную работу и онлайн-обучение без сбоев.

В Одессе официально стартовал пилотный проект технологии нового поколения высокоскоростной связи 5G. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

До Одессы новую связь 5G уже тестировали во Львове, Киеве, Бородянке и Харькове. Во время испытаний скорость передачи данных достигает более 1 Гбит/с, а средние показатели держатся на уровне 600–700 Мбит/с.

"Сейчас мы анализируем работу уже запущенного оборудования в реальных условиях. Это позволит стране без задержек перейти на новый стандарт связи, как только это станет возможным после окончания военного положения", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня в Украине уже работают 340 базовых станций 5G. Сверхскоростным интернетом уже воспользовались более 3,8 миллиона уникальных абонентов.

В Минцифры подчеркнули, что внедрение связи пятого поколения обеспечит украинцам комфортную удаленную работу, онлайн-обучение без перебоев и мгновенный доступ к необходимым цифровым сервисам.

Как самостоятельно настроить подключение

В ведомстве отметили, что почти 30% смартфонов украинцев уже поддерживают новый стандарт связи. Обычно устройство автоматически улавливает сигнал, если вы находитесь в зоне покрытия.

Однако если значок 5G на экране не появился, стоит выполнить несколько шагов:

проверьте настройки: в разделе "Мобильные данные" или "Мобильная сеть" убедитесь, что модуль 5G включен;

обновите систему: установите самую свежую версию программного обеспечения;

отключите режим энергосбережения: телефон часто принудительно блокирует энергоемкие функции, чтобы сэкономить заряд батареи;

перезагрузите сеть: включите и через несколько секунд выключите режим "В самолете";

перезагрузите смартфон: это поможет устройству заново зарегистрироваться на базовой станции.

Технология 5G в Украине – главные новости

В январе впервые запустили пилотный проект 5G во Львове. После этого пилотный проект 5G-связи был запущен в Бородянке в Киевской области. А 22 июля заработала пилотная версия технологии 5G уже в столице.

Заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько рассказывал, что полноценное развертывание технологии 5G-связи по всей Украине зависит от окончания военного положения и войны. Перед национальным запуском необходимо провести специальные научно-исследовательские работы совместно с военными.

Консультант по цифровым технологиям eQualitie, эксперт в области телекоммуникаций Александр Глущенко сообщил, что во время развертывания и пилотного тестирования сети 5G в Украине смартфоны могут разряжаться быстрее из-за особенностей работы новой технологии связи.

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