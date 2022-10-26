Он подчеркивает, что оружие для Украины является инвестицией Запада в собственное будущее.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что "путинизм" – как вирус, а вирусы нужно уничтожать.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Современные системы ПВО для Украины – это щит Европы. Оружие для нас является инвестицией Запада в собственное будущее", - отметил руководитель Офиса президента.

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При этом Ермак добавил, что "путинизм – он как вирус".

"А вирусы нужно уничтожать. Мы можем это сделать – нам нужно больше инструментов", - подчеркнул он.

Военная помощь Украине - что известно

7 октября лидеры стран-членов Евросоюза договорились начать учебную миссию для военных Вооруженных сил Украины.

16 октября стало известно, что Франция предоставит Украине системы ПВО и расширит программу обучения украинских бойцов.

18 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который поможет значительно повысить обороноспособность против российской агрессии".

19 октября Ермак призвал Францию, Германию, Италию, Нидерланды и Испанию усилить шаги по укреплению противовоздушной обороны Украины, а уже на следующий день председатель ОПУ призвал представителей ведущих еврейских организаций содействовать предоставлению Украине современных систем ПВО.

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