Обучение и подготовка украинских военных будет происходить на территории стран-членов Евросоюза.

Лидеры стран-членов Европейского Союза достигли консенсуса относительно начала учебной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал на пресс-конференции после неформального саммита 27 лидеров стран-членов Евросоюза, который проходит в Праге.

"Я приветствую консенсус относительно учебной миссии для украинских войск в ЕС. Это важный шаг, который поможет Украине держаться в войне", - заявил Фиала.

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Как сообщал УНИАН, 30 августа вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе работают над определением параметров для будущей военной миссии для обучения и подготовки украинских военных.

Тем временем глава Европейского парламента Роберта Метсола снова призвала государства Евросоюза предоставить Украине боевые танки.

"Украине нужно тяжелое оружие, и ей нужны танки. Ей нужно оружие. Страны-члены могут их предоставить в то время, как Россия осуществляет эскалацию своего вторжения и становится все более отчаянной. Мы должны ответить пропорциональным способом, чтобы помочь Украине выиграть в этой войне", - сказала Метсола.

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