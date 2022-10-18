По словам министра, этот пакет поможет Украине "значительно повысить обороноспособность против российской агрессии".

Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы очень благодарны правительству Итальянской Республики и министру обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи", - отметил он.

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По словам Резникова, этот пакет поможет Украине "значительно повысить обороноспособность против российской агрессии".

В то же время, министр не уточнил, о какой именно сумме идет речь.

Поддержка Украины Италией: детали

Политик Джорджа Мэлони с крайне правой партии, которая должна стать следующим премьер-министром Италии, пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому "верную поддержку" ее страны.

Отметим, что накануне Зеленский поздравил Мэлон и ее политическую силу с победой на выборах. Он отметил, что Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством".

Как известно, с начала войны Мэлон решительно поддерживал поставки Украине оружия для самообороны и обещала поддерживать политику Запада, направленную против агрессии России.

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