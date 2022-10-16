Министр обороны Франции рассказал о расширении программы обучения украинских военных.

Франция предоставит Украине системы противовоздушной обороны и расширит программу обучения украинских военных.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Parisien.

Отмечается, что до двух тысяч украинских военных будут размещены в воинских частях во Франции, чередуясь для прохождения нескольконедельной боевой подготовки, более специализированной подготовки по логистике и иным нуждам, а также для обучения на оборудовании, которое поставляет Франция.

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"Мы учитываем тот факт, что война, к сожалению, будет продолжаться. Новое поколение солдат также должно быть обучено, чтобы выдержать дистанцию", - заявил министр.

Военная помощь Франции Украине - что надо знать

В конце мая стало известно, что украинская армия уже получила и применяет на передовой 12 французских самоходных 155-мм артиллерийских установок Caesar, которые могут с высокой точностью поражать противника на расстоянии 20 км и более. Максимальная дальность стрельбы этих артустановок составляет 42 км, за минуту они способны делать шесть выстрелов.

Позже сообщалось, что украинская армия получит дополнительную партию этих самоходных артустановок.

Стоит отметить, что после того, как РФ 10 октября осуществила массированный ракетный удар по Украине, в результате которого погибли 20 человек министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что Украина как можно скорее получит новые системы ПВО.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении Украине грантов в секторе безопасности и обороны.

Как отметил министр обороны Алексей Резников, соглашение позволяет Франции поставлять оружие Украине в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.

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