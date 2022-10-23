Он подчеркивает, что Россия уничтожает мир, уважающий правила.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что мир устал от России, которая стреляет по мирным городам ракетами.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"На самом деле мир устал не от Украины. Мир устал от России. От государства-агрессора, которое ракетами стреляет по мирным городам. От государства-террориста, которое берет в заложники миллионы людей. От государства-шантажиста, угрожающего миру", - написал он.

Видео дня

Ермак подчеркнул, что Россия уничтожает мир, уважающий правила.

Война РФ против Украины: последние новости

22 октября Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией. По словам президента, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить. В тот же день он ответил на угрозы РФ и предупредил Путина о последствиях в случае удара по "центру принятия решений".

Утром в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 400 оккупантов. Враг продолжает обстреливать мирные города Украины, однако Вооруженные силы дают рашитам достойный отпор.

Вас также могут заинтересовать новости: