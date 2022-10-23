Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что мир устал от России, которая стреляет по мирным городам ракетами.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"На самом деле мир устал не от Украины. Мир устал от России. От государства-агрессора, которое ракетами стреляет по мирным городам. От государства-террориста, которое берет в заложники миллионы людей. От государства-шантажиста, угрожающего миру", - написал он.
Ермак подчеркнул, что Россия уничтожает мир, уважающий правила.
Война РФ против Украины: последние новости
22 октября Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией. По словам президента, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить. В тот же день он ответил на угрозы РФ и предупредил Путина о последствиях в случае удара по "центру принятия решений".
Утром в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 400 оккупантов. Враг продолжает обстреливать мирные города Украины, однако Вооруженные силы дают рашитам достойный отпор.