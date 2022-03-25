Михаил Подоляк напомнил, что Владимир Путин единолично принимал решение о войне против Украины.

Господствующая элита в Российской Федерации пытается дистанцироваться от президента Владимира Путина, понимая юридические последствия от войны против Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, которая предусматривает атаки на мирные города, принимал единолично президент Российской Федерации. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", - заявил Подоляк.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглись на территорию Украины, враг бомбил как военные объекты, так и мирные населенные пункты. В частности, бомбил противника не раз падали на Киев, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев и Харьков.

В связи с этим ряд стран мира, в том числе страны-члены Евросоюза, решили наказать российские власти, пропагандистов и олигархов из РФ за широкомасштабную агрессию новыми санкциями. Также в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов. На этом фоне стала появляться информация, что отдельные российские олигархи обсуждают возможность физического устранения президента России Владимира Путина.

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