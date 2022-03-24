Также в "Группе семи" готовы применить дополнительные санкции, если это будет необходимо.

Лидеры стран "Группы семи" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) настроены привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности за войну против Украины.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам встречи в Брюсселе, опубликованном на сайте Европейского Совета.

"Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь президента Путина, создателей и сторонников этой агрессии, в частности, режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что с этой целью лидеры "Группы семи" продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами во всем мире.

"Мы подчеркиваем нашу решимость ввести суровые последствия для России, в том числе путем полного воплощения экономических и финансовых мер, которые уже применены", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 настроены тесно сотрудничать с правительствами других стран по внедрению аналогичных санкций, которые уже применены со стороны стран "Семерки", а также с целью недопущения уклонения от санкций или их обхода, что может уменьшить влияние санкций.

"Мы поручаем ответственным министрам в рамках целенаправленной инициативы отслеживать полное воплощение санкций и координировать ответы в связи с уклонением от выполнения санкционных мер, в частности в отношении операций с золотом Центрального банка России. Мы готовы применить дополнительные меры, если понадобится, продолжать действовать в единстве, как мы это уже делаем", - указано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, США вводят новый пакет санкций относительно Российской Федерации. Меры среди прочего коснутся операций с золотом: для Центробанка РФ ограничили возможность использования золотовалютных резервов.

Тем временем президент Владимир Зеленский обратился сегодня к участникам саммита G7 в Брюсселе. Он заявил, что из-за войны в Украине во многих странах Азии, Африки и даже Европы могут возникнуть проблемы с доступом к базовым продуктам и ценами на продовольствие.

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